Domenica a Trani il mercato dell'antiquariato in Piazza della Repubblica

La "Casa della Cornice" organizza, ogni quarta domenica del mese, la Mostra - mercato dell'antiquariato del collezionismo e modernariato" nella centralissima piazza della Repubblica.Il mercato sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e il primo appuntamento sarà domenica 22 settembre.L'antiquariato e il modernariato rappresentano un'arte - un hobby - quasi perduto, ormai, in un momento storico di consumismo estremo, dove quasi ogni cosa è prodotta in serie. Il mercato dell'antiquariato rappresenta, dunque, un momento di riscoperta di ciò che è unico, irripetibile, che può raccontare una storia di vita vissuta.A riprova dello spessore culturale della manifestazione, l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Trani.La cittadinanza tutta è invitata in piazza della Repubblica, domenica mattina.