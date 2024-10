E la bicicletta dove la butto? Al Braccio naturalmente!

Il mare un bene prezioso da salvaguardare: quante volte sentiamo ripeterci questa frase. Per alcuni però si tratta semplicemente di uno slogan senza alcuna importanza. Il mare per qualche imbecille (e non ci vergogniamo di usare questa parola abbastanza forte) può diventare un immondiziaio incontrollato dove gettare la qualunque senza che nessuno dica niente. E così nelle acque del Molo San Nicola, meglio noto come Braccio, si può trovare anche una bicicletta abbandonata sul fondale, così, come fosse tutto normale. Del resto che il Braccio di Trani venga utilizzato come discarica non è una novità: basti pensare al rinvenimento di un gabinetto avvenuto tempo fa. Si pensa, magari, che in quelle acque si possa buttare la qualunque, tanto a chi importa? Evidentemente a nessuno! Del resto la bizzarra scoperta è stata fatta da un cittadino che mentre passeggiava ha notato qualcosa di strano e ha filmato il tutto (clicca qui per il video).