Festa di s.Pio, ripulita a cura di un devoto la statua del santo

In occasione della festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, nel ventennale della sua canonizzazione, molte sono le iniziative in suo onore.In particolare, a Trani, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 19,15 circa, si terrà il tradizionale omaggio floreale al monumento del Santo sito nei pressi dell'ex ospedale San Nicola il Pellegrino in corso Alcide De Gasperi.Per tale evento, si evidenzia che il signor Andrea Orciuolo, essendo molto devoto di Padre Pio sin dal 1960, e dal giorno del suo matrimonio, è sempre presente ogni anno al rituale triduo e non solo.Infatti, per garantire al meglio la ricorrenza, lo stesso Orciuolo, ha affidato all'impresa Lu. Smile, del responsabile Domenico Ferreri con sede a Trani in Via Giacinto Francia 16, di far ripulire la statua.La ditta contenta di offrire il suo operato ha utilizzato il metodo non invasivo.Inoltre, grazie alla disponibilità della sede Asl, si è potuta garantire la fornitura dell'acqua e l'elettricità per ottenere un risultato straordinario.