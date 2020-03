Niente messe e funerali, a Trani "Delfini" lancia il servizio di necrologi online

Lo impongono i tempi, la delicata situazione attuale, le nuove leggi: non è più possibile celebrare messe e riti religiosi perché questi prevedono un assembramento di gente e ciò non è più possibile. In ossequio al nuovissimo decreto emanato dal Governo nella notte tra il 7 e l'8 marzo per contrastare l'epidemia di Coronavirus, la Conferenza episcopale italiana ha emanato un provvedimento col quale sospende ufficialmente la celebrazione delle Sante Messe in tutte le Chiese d'Italia. In pratica, non sarà più possibile recarsi in Chiesa per ascoltare la Messa.In questo contesto si inserisce il nuovo servizio lanciato dall'azienda tranese Delfini Onoranze Funebri che promuove attraverso il proprio sito internet www.delfiniagenziafunebre.com i "necrologi online", ovvero la possibilità di esprimere la propria vicinanza alla famiglia di un defunto senza necessariamente recarsi presso l'abitazione o la chiesa. Un servizio gratuito e innovativo, di facile fruizione, che permetterà di far giungere i messaggi di condoglianze attraverso la compilazione di un semplice forum presente all'interno della specifica sezione del sito internet, proprio in corrispondenza del manifesto che riporterà il nome del defunto d'interesse.Quella dell'azienda "Delfini Onoranze Funebri" è una tradizione ultracentenaria, nata agli inizi del '900 quando Giuseppe Delfini, originariamente costruttore di cofani funebri, inizia a gestire i primi funerali e trasporti di defunti con carretti trainati da cavalli. Nel settore da quattro generazioni ormai, offre un servizio di esperienza. Dopo il suo fondatore Giuseppe Delfini, si sono succeduti alla giuda di questa il figlio Bartolomeo Delfini (1960), conosciuto in città e non solo come "Tituccio", per poi passare nelle mani del fratello Nicola Delfini (1998) e dal 2005 è guidata da Giuseppe Delfini.