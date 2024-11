Il Comprensivo R.B.P.D consolida a Barcellona la propria vocazione internazionale

L'Istituto Comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio consolida ancora una volta la propria vocazione internazionale. Guidati dalle prof.sse M. Cuocci e A. Di Bisceglie e dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, un gruppo di studenti delle classi terze del plesso Rocca sta partecipando, nell'ambito del programma Erasmus Plus, a una mobilità internazionale presso l'Institut Manresa SiS a Manresa, nei pressi di Barcellona (Spagna).Tale mobilità rappresenta il punto di arrivo di un percorso preparatorio che ha visto gli alunni e le rispettive classi di appartenenza lavorare a distanza, con i compagni spagnoli, rumeni e polacchi, al progetto "MATCH, Make The Change" relativo alla sostenibilità ambientale, ma è anche il punto di partenza per ulteriori mobilità, sia relative a questo medesimo progetto (in Romania, in Polonia e da noi, a Trani), sia ad altri progetti attualmente in via di realizzazione (con la Germania, la Lettonia ed altri ulteriori Paesi) che la Scuola intende proporre alle famiglie e agli alunni oltre che ai docenti dell'istituto, compresi quelli delle scuole primaria e dell'infanzia.Questo conferma la vocazione internazionale del nostro Istituto Comprensivo, che ha già ispirato numerose altre mobilità internazionali negli scorsi anni (in Finlandia, in Svezia, in Grecia, ecc.) e che si pone tra gli obiettivi principali quello di fornire un contributo fattivo alla promozione della cittadinanza europea e alla costruzione di una cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, di cui oggi più che mai si sente il bisogno.Il programma di apprendimento prevede attività da svolgere presso la scuola Catalana (welcoming concert, ice-breaking activities, workshop sul healthy and well-being lifestyle, multicultural group works) e attività in esterna (exhibition sull'acquisto e il consumo responsabile, realizzazione di ricette nazionali da condividere con le famiglie all'interno della scuola, attività laboratoriali per la realizzazione del sapone da bucato con semplici materiali). Il tutto allo scopo di promuovere la cittadinanza europea e, più in generale, la consapevolezza di essere cittadini del mondo.