Fondi Pnrr: al Liceo Vecchi le Stem in chiave interdisciplinare

Il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, in piena corrispondenza con il dettato del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, che destina quota parte delle risorse per la linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha avviato, per il corrente anno scolastico, la sua progettualità con i seguenti dodici corsi :STEM E ROBOTICA, STEM E REALTA' VIRTUALE, APPROCCI MATEMATICI ALLA FISICA 1, APPROCCI MATEMATICI ALLA FISICA 2, STEM PER L'ORIENTAMENTO, PENSA DA SCIENZIATO, BASTA UN GRADO, ESPLORAZIONE STEM 1, ESPLORAZIONE STEM 2, ESPLORAZIONE STEM 3, ESPLORAZIONE STEM 4, PERCORSO DI POTENZIAMENTO MULTI LINGUISTICO (B1)Tali corsi, destinati agli studenti di tutte le classi, potenziano le competenze STEM, coinvolgendo in modo specifico le discipline tecnico - scientifiche quali: la matematica, la fisica, le scienze e l'informatica.Gli studenti attraverso questi percorsi didattici hanno l'occasione di sperimentare la metodologia specifica dello studio delle materie STEM nella quale la didattica trasmissiva viene sostituita con attività e momenti di lavoro in gruppo, di ricerca e di sperimentazione.Le metodologie adottate, attivo-collaborative per un apprendimento di tipo induttivo, si avvalgono dell'utilizzo dei laboratori, potenziati grazie al progetto SCIENCE ENGINEERING & ROBOTIC LAB, realizzato sempre con fondi PNRR, e di strumenti tecnologici e informaticiI suddetti percorsi rivestono anche una forte valenza orientativa perché istituiscono un raccordo tra competenze disciplinari tecnico – scientifiche e competenze trasversali tecnico – professionali, promuovendo il superamento degli stereotipi e dei divari di genere. Così, in particolare, i talenti delle studentesse sono valorizzati con lo studio delle STEM e col conseguente ampliamento delle competenze scientifico-tecnologiche.Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa rivestono, poi, un ruolo fondamentale nell'apprendimento delle discipline STEM.Le azioni formative laboratoriali per l'apprendimento di tali discipline consistono nell'acquisizione dei principi di base della programmazione con l'utilizzo di ambienti di coding, strumenti e kit robotici. L'interazione fra le differenti discipline si fonda su azioni di progettazione di app per smartphone per il controllo e l'interazione con robot su base Arduino. Si realizzano anche gare on line di follower.Le studentesse e gli studenti sono guidati nella scoperta delle potenzialità dell' I.A. (Intelligenza Artificiale) e nello sviluppo delle abilità di base per creare autonomamente ambienti virtuali immersivi con visori attraverso l'utilizzo di app e software dedicati.Una particolare attenzione è rivolta all'ampliamento dell'orizzonte europeo dell'istruzione degli studenti. Infatti alcuni corsi, destinati sia a studenti che a docenti ,interessano la lingua inglese con metodologia CLIL e sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni, di diverso livello, indispensabili per una cittadinanza attiva e consapevole.La progettualità di questi innovativi percorsi didattici consolida e rinnova anche una tradizione che da anni si concretizza nel progetto "LICEO MATEMATICO" e nella sperimentazione "CURVATURA BIOMEDICA", attività didattiche altamente qualificanti dell'offerta formativa e pienamente rispondenti ai bisogni della comunità del Vecchi.Il Liceo Vecchi si rivela sempre più una Scuola aperta e inclusiva che guarda al Futuro, impegnata nella ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.L'intento è quello di favorire il successo formativo educando gli studenti alla comprensione dei processi e allo sviluppo del pensiero computazionale, delle competenze logiche nonché della capacità di affrontare e risolvere i problemi in modo creativo ed efficaceIl Liceo Vecchi si configura come vero acceleratore di Futuro perché proietta i suoi studenti verso nuove professioni che coinvolgono la robotica, l'informatica, le scienze ,la medicina, senza tralasciare mai la coltivazione dell'ambito umanistico.Al termine del percorso liceale gli studenti del Vecchi sono capaci di cogliere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e di valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti per compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti nell'ottica di una scelta vincente per il proprio futuro.