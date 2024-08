Fontana di Piazza Albanese, urgono interventi di riparazione

Preoccupano le condizioni di scarsa manutenzione della fontana di Piazza Albanese. Eppure, non molto tempo fa sono giunte, a tal proposito, ottime notizie da parte dell'Acquedotto Pugliese. Si è appreso, infatti, a giugno 2024, l'intento di investire 2 milioni di euro per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico cittadino e di realizzare un programma di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della rete."Ben venga l'investimento dell'Acquedotto. Molte delle fontane pubbliche a Trani, purtroppo, lo dico con sincero dispiacere, – ha commentato un residente, abitante nella zona di Piazza Albanese - hanno bisogno di interventi di riparazione e necessitano di manutenzione periodica, ma soprattutto di pulizia. La fontana di Piazza Albanese giace, da anni, in uno stato indecoroso. La colpa è soltanto in parte dell'Amministrazione e dell'Acquedotto. Ci sono, infatti, – ha proseguito - responsabilità evidenti da parte dei cittadini che hanno brutte abitudini. Non si può non ammettere che è una delle fontane più mal ridotte. Essendo vicina al mare, viene utilizzata, impropriamente, per lavarsi i piedi e rimuovere la sabbia. Talvolta, viene usata persino per lavare automobili, motorini ed altri mezzi di trasporto. L'impianto è ormai arrugginito. L'unica fontana del Quartiere Pozzopiano non può rimanere così"."Mal comune, mezzo gaudio", insomma. Inerzia delle autorità competenti, ma anche poca sensibilità verso la cosa pubblica e inosservanza delle regole da parte dei cittadini.L'auspicio è che l'appello del residente possa risvegliare le coscienze e non resta che sperare, altresì, che l'Acquedotto passi presto dalle parole ai fatti, senza dimenticare la fontana di Piazza Albanese o, magari, partendo da quest'ultima.