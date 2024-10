Francesca di Venosa: "Nei miei romanzi storie di amicizia, amore e sogni"

Francesca Di Venosa, giovanissima scrittrice tranese di 24 anni, laureata in lingue, ha già pubblicato due romanzi: Il vento dell'est del 2020 e Tre volte noi pubblicato da poco e disponibile su Amazon in cui è presente sia la versione italiana che quella inglese. Nell'edizione Mondadori, che uscirà a breve, sarà presente solo la versione italiana. L'articolo che segue riporta l'intervista fatta all'autrice.Di cosa parlano i due romanzi?Il vento dell'est è una semplice storia di amicizia tra tre ragazzi che si incontrano a Parigi. Il protagonista Marcel ha problemi legati all'ansia sociale e personale e riesce a sconfiggerli attraverso la realizzazione dei suoi sogni. Invece per scrivere il secondo romanzo Tre volte noi mi sono ispirata al mito di Orfeo e Euridice in quanto sono una grande amante della mitologia greca. Non è stato semplice riadattare questo mito ad una storia moderna ma penso che ciò che è nato sia molto interessante. Nel mito classico Orfeo salva Euridice grazie all'amore, alla passione e alla musica; Jacob invece, il protagonista del mio romanzo, utilizza la musica per salvare Sofia grazie alla creazione di un algoritmo tecnologico. Ho scelto come titolo Tre volte noi perché racconto tre vite passate in cui i protagonisti si rincontrano per tre volte.Quali sono i temi che prediligi?L'amicizia, la realizzazione dei propri sogni e dei propri desideri sono i temi che caratterizzano il mio primo romanzo. Invece il tema dell'amore, della fiducia, della riconciliazione con il passato e l'importanza di godersi il presente sono i temi che ho tratto nel secondo romanzo.Che cosa ti ha spinto a scrivere i tuoi due romanzi?La mia passione per il mondo della letteratura. Sin da piccola leggevo tanto e ad un certo punto della mia vita ho voluto provare a scrivere una storia tutta mia in cui potevo esprimere il 100% di me stessa.Qual è stato il riscontro dei tuoi romanzi da parte dei lettori?Il primo romanzo ha avuto un ottimo riscontro ed è stato molto apprezzato e anche il secondo, nonostante sia stato appena pubblicato, ha avuto un bel successo infatti sono state già vendute diverse copie anche in Inghilterra.Che cosa significa per te scrivere?Per me scrivere rappresenta la piena realizzazione di un sogno. È inspiegabile l'emozione che ho provato quando ho ricevuto la prima copia del primo romanzo. Vedere in modo fisico il libro stampato su carta è stato incredibile.Hai in programma altri progetti?È complesso coniugare studio, lavoro e il mio amore per la scrittura ma ho in mente diverse idee e sicuramente mi piacerebbe molto scrivere un altro romanzo in futuro.