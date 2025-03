Erica Mou presenta a Trani il suo libro "Una cosa per la quale mi odierai"

Il circolo Arci (H)astarci di Trani, in collaborazione con la libreria "Un panda sulla luna" e con l'assessorato alle culture del comune di Trani, presenta l'ultimo romanzo di Erica Mou "Una cosa per la quale mi odierai", candidato al Premio Strega 2025 presso la Biblioteca comunale di Trani, giovedì 27 marzo alle 18.00. Dialoga con la scrittrice Angela Paduos.Interverranno il consigliere comunale Luca Morollo e l'assessora alle culture Lucia De Mari. Quando è poco più che una ragazzina, sulla rampa di lancio della carriera che ha sempre desiderato, Erica viene costretta da sua madre, Lucia, ad ascoltare quello che ha da dirle, "Una cosa per la quale mi odierai". La frase, pronunciata in cucina, un giorno che sembra uguale agli altri, porta Erica fuori strada. Teme si riferisca al suo spericolato progetto di andare a vivere con l'uomo che ama.Lucia, professoressa di matematica di 54 anni, le comunica di avere un tumore. Parte da lì, da quel momento in cui tutto comincia a finire, il racconto che Erica Mou fa della malattia della madre nel suo ultimo romanzo dal titolo, appunto, "Una cosa per la quale mi odierai" - Fandango Libri.Un romanzo senza enfasi – lieve pure quando si fa amarissimo – che si appoggia sulle parole che la donna stessa, giorno dopo giorno, ha affidato al suo diario, per esorcizzare il dolore e la paura. In un dolente, tenero e perfino divertente scambio di voci, Erica ritroverà e riconoscerà Lucia, la sua Lusi, i pensieri che ha lasciato per lei, per suo padre Dino, e per suo fratello Mirto.Una collezione di ricordi che, come fiori, arricchiscono l'istantanea di una famiglia in jeans e maglietta nell'Italia agli albori del nuovo millennio. La promessa di non dimenticarsi.ERICA MOU è una cantautrice pugliese con una scrittura originale che coniuga la grande tradizione cantautorale italiana con le sonorità pop-folk tipiche del Nord Europa. Nel 2012 partecipa al Festival diSanremo nella categoria giovani vincendo il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio Tv. Collabora più volte con il mondo del cinema e nel 2014 è candidata al David di Donatello perla Migliore Canzone Originale. Attualmente è in tour con lo spettacolo teatrale "Un'ultima cosa" insieme a Concita De Gregorio e con il suo settimo album "Cerchi", uscito nel novembre 2024. Il suo romanzo d'esordio, "Nel mare c'è la sete" (Fandango 2020), è stato pubblicato nel Regno Unito, Australia e India.Nel marzo 2025 il suo romanzo è stato candidato al Premio Strega 2025. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.