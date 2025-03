Romano Prodi e Massimo Giannini alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie

Un confronto serrato sui temi cruciali della politica internazionale e del futuro dell'Europa.alle ore, la libreriadiospiteràper la presentazione de "" (Rizzoli), moderata daNel libro,, figura di spicco della politica italiana ed europea, si confronta con, giornalista e conduttore, su temi fondamentali come il disordine mondiale, le guerre, la crisi dell'Europa e i dilemmi dell'Italia. Un dialogo lucido e appassionato, che analizza le sfide che le democrazie moderne devono affrontare."Il dovere della speranza" esplora l'urgenza di preservare i valori fondanti dell'Europa, minacciati da un mondo sempre più instabile. Prodi pone l'accento sulla necessità di una politica internazionale forte e coesa, che sappia guardare al futuro senza perdere le conquiste sociali del XX secolo.Un appuntamento da non perdere per chi vuole comprendere meglio il contesto politico attuale e il destino delle democrazie occidentali. La conversazione tra Prodi e Giannini offrirà spunti di riflessione e un'analisi approfondita delle sfide globali che ci attendono. L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.