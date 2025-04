Giorgia Fumo e le Psicoadvisor inaugurano aprile alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Le sfide della vita adulta il 2 aprile con Giorgia Fumo

Autostima e benessere emotivo il 4 aprile con le Psicoadvisor

"Il mondo con i tuoi occhi" - Rizzoli

"D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce" - Rizzoli

"Riscrivi le pagine della tua vita" - Rizzoli

inizia in grande stile alledidue appuntamenti imperdibili si svolgeranno nella libreria che continua a confermarsi unper la città., alle orepresenterà il suo libro "" (HarperCollins). Un manuale ironico e brillante per "farcela a farcela" nella complessità dell'esistenza moderna. Ingegnere, stand-up comedienne e improvvisatrice teatrale, Giorgia Fumo ha saputo fondere ilcon l'ironia della comicità. Volto noto di Comedy Central e protagonista dei principali palchi italiani, ha ricevuto nel 2024 ilper la sua capacità di applicare la logica matematica alla sregolatezza del comico. "Ingegneria della vita adulta" è il suo primo libro e promette di essere una lettura imprescindibile per chiunque si senta un po' spaesato nel mondo degli adulti.Un'opportunità unica per esplorare il proprioe imparare a. Nasce dalla collaborazione tral'incontro diorenella libreria biscegliese. Un appuntamento inserito in un progetto più ampio, dedicato allae alper chi desidera riscoprire il proprio valore e migliorare la propria qualità di vita.Durante la serata, il tema esplorato sarà il viaggioPer partecipare al seminario, è necessario acquistare un libro a scelta tra quelli indicati per ricevi il pass di accesso all'evento:I posti sono limitati alla capienza della sala.