Nadia Terranova ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Quello che so di te”

Un racconto tra realtà e mito familiare

Un evento per esplorare il potere della memoria

Un viaggio tra la, ie ilalle ore, tra le favorite nella, sarà ospite delleper la presentazione di "" (Guanda), un romanzo che scava nel passato per dare voce alle storie dimenticate. L'incontro, la cui moderazione è affidata a, è organizzato in collaborazione con ildiLa scrittura di Nadia Terranova,, porta il lettore in una vicenda familiare densa di. La protagonista, di fronte alla nascita della figlia, si confronta con ile con l'enigma di Venera, bisnonna internata in un manicomio. Tra ricordi e ricostruzioni, il libro esplora il confine tra verità e invenzione, tra psichiatria e narrazione familiare.Attraverso le pagine di "Quello che so di te", l'autrice invita i lettori a riflettere sul legame tra passato e presente, sulle sfide della follia e della libertà, sulla resilienza delle donne. Un romanzo che incanta e scuote, con una scrittura che, come affermano, è precisa, sensibile e profondamente evocativa.