Frozen Christmas: per quest'anno vigilia e Natale al freddo e al gelo

Lo shopping per il cenone della vigilia per il pranzo di Natale ma anche per gli ultimi regali sarà reso difficile oggi dalle condizioni climatiche davvero proibitive: le temperature basse e il vento gelido di tramontana stanno sferzando la città da ieri e la notte appena trascorsa ha visto cadere anche tanta pioggia. Le previsioni dicono di precipitazioni che accompagneranno tutta la giornata a fasi alterne e di una temperatura che oscillerà tra i sette e i 9 gradi sul termometro ma che in realtà, percepita, toccherà in media i tre gradi. Negli ultimi anni siamo stati abituati a temperature più miti a Natale, e invece quest'anno il Natale sembra essere vestito dal più rigido rigore invernale, bianco non della neve ma della spuma delle onde del mare, cavalloni che si infrangono contro la scogliera e rigido come il freddo e il gelo della grotta dove nacque Gesù.L'allerta gialla, intanto, avverte di fare attenzione soprattutto per il vento, a causa del quale sarebbe stata presa la decisione di chiudere la villa comunale: per domani temperature ancora bassissime ma dovrebbe splendere il sole.