Furto nel parco Santa Geffa: portata via refurtiva per un valore di mille euro

Un fatto increscioso si è verificato questa mattina ai danni del parco Santa Geffa. Alcuni malviventi, intorno le ore 10, si sono introdotti all'interno dell'area a bordo di un'auto e ponendosi tra le due strutture collocate all'ingresso hanno iniziato a caricare un televisore, un telescopio, un cilindro di olio e viveri da bar. Il tutto per un valore di 1000 euro.«Non è il danno economico il problema« - ha spiegato Daniele Ciliento dell'associazione Xiao Yan. «Ci dispiace che per la prima volta degli sconosciuti si siano introdotti nel parco violando quella fiducia che noi abbiamo sempre riposto nei confronti del territorio. Normalmente chiunque può entrare a Santa Geffa, visitare gli animali e sostare nel parco. Erano anni che non accadevano fatti di questo tipo. Era il lontano 2008 quando ci fu il famoso furto dei cavalli».I malviventi hanno potuto agire indisturbati. Il tutto è accaduto, infatti, mentre il fattore era intento ad accudire gli animali e gli operatori stavano smontando le scene del presepe vivente in città.