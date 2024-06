Galattica Trani, esperienze enogastronomiche e storie di antimafia sociale: oggi alle 10 in Biblioteca

Sì terrà oggi, giovedì 27 giugno alle ore 10 presso il "Nodo Galattica" di Trani (Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio"), l'evento di approfondimento che darà voce alle realtà del territorio impegnate, a vario titolo, per il bene comune, la crescita delle comunità di appartenenza e l'inclusione di chi vive in condizioni di fragilità socio-lavorativa.Il "Nodo" di Trani, in sinergia con l'Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili, Alessandra Rondinone, accoglie in questa giornata testimonianze ed esperienze, creando un momento di confronto, di networking e di scambio per continuare ad immaginare e costruire insieme il futuro della città.L'incontro è un'appendice all'evento Laboratorio "Bacco e …Perbacco!! Antimafia sociale attraverso l'enogastronomia", tenutosi il 14 e 15 giugno nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Puglia nei nodi della rete Galattica e vedrà la partecipazione di:Anna Rossi - Associazione Libera TraniVincenzo Rutigliani - Comunità Oasi 2Fabrizio Ferrante - Progetto Cooking AutDora Giannatempo - Coop. Sociale ALTERECO CerignolaAntonio Cocco - Consorzio Oltre Rete di Imprese FoggiaInterverrà:Cristina Di Modugno - Regione PugliaQuella del progetto "Galattica – Diamo spazio ai giovani" è una storia che nasce da lontanto, precisamente il 23 settembre 2023, quando il Comune di Trani, per il tramite della Giunta, ha manifestato la volontà e l'interesse a partecipare a tale nuova strategia messa in campo dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, ottenendo un finanziamento di complessivi 50.000 euro. Le attività progettuali, realizzate attraverso sei partners appartenenti al tessuto sociale, culturale ed economico della Città, sotto il coordinamento del Dirigente dell'Area I Alessandro Attolico, sono ormai prossime alla conclusione. Il bilancio è assolutamente positivo: i giovani, le energie più vitali del nostro Paese, sono stati ascoltati, informati, supportati ed accompagnati verso la conoscenza e sperimentazione di nuove opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, utili alla costruzione del proprio percorso di vita e per l'accesso alle opportunità di lavoro e/o di finanziamento.L'evento di oggi s'inserisce nel solco di tale progetto e costituisce per questa Amministrazione un'opportunità, stante anche l'apprezzamento dell'intero progetto da parte della Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia. Ci sono storie che vanno raccontate! E lo faremo attraverso chi ogni giorno si impegna con progetti, iniziative e imprese per lo sviluppo del territorio, in un'ottica di responsabilità etica e sociale.Ingresso libero, aperto ad associazioni e singoli cittadini.