La pietra di Trani tra i protagonisti del video spot "Bat, il paesaggio si fa cultura"

La pietra di Trani è una roccia carbonatica estratta in Puglia in area murgiana, da cave situate nei pressi della città che le dà il nome. La famosa Cattedrale di Trani è interamente costruita con questa pietra.Essa è utilizzata attualmente per molteplici scopi, grazie alla sua resistenza e alla sua capacità di resistere alle intemperie oltre che essere apprezzata per il suo colore chiaro, che conferisce un aspetto luminoso ed elegante alle costruzioni.Pavimenti interni ed esterni, rivestimenti interni ed esterni, scale interne ed esterne, soglie, rivellini, caminetti, arte sacra: sono solo alcune delle possibili lavorazioni ed applicazioni della pietra di Trani. Rientra infatti tra le categorie di marmo più apprezzate e pregiate, che nel tempo ha saputo imporsi per diversi utilizzi specialmente in ambito italiano.E' interessante precisare che questa pietra non è stata usata solo per costruzioni ed opere d'arte locali. Per esempio è stata impiegata per il monumento, di Cesare Bazzani, innalzato per celebrare la Vittoria della prima guerra mondiale nell'omonimo piazzale della città di Forlì, o per la Casa del Fascio (Como).La pietra è la base del tessuto artistico e culturale locale, è simbolo dell'intervento umano sul paesaggio che produce armonia e bellezza. E' questo il motivo per cui nel video spot vediamo i passaggi che portano dall'estrazione della pietra alla maestosità della Cattedrale di Trani, per sottolineare la trasformazione dei luoghi naturali e l'interazione dell'uomo con il territorio.Lo spot è opera del regista Giuseppe Valentino. L'iniziativa della Provincia di Barletta-Andria-Trani si pone l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare alla cultura del paesaggio inteso come "bene comune" da valorizzare e preservare, e prevede la collaborazione con diversi enti territoriali, con il patrocinio della Regione Puglia, partner Direzione regionale Musei Puglia, Castel del Monte, d'intesa con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.