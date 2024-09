Giallo di Piazza Albanese, cosa è successo alla recinzione dell’aiuola?

Restano avvolte dal mistero le cause del danneggiamento della recinzione dell'aiuola di Piazza Albanese. Le circostanze lasciano ipotizzare che possa essersi trattato di un incidente stradale, ma non è dato saperne l'esatta dinamica.«Sono anni ormai – ha dichiarato un residente, Enrico Covelli - che Corso Don Luigi Sturzo è diventata una strada usata per scorribande di moto e auto, questo episodio ne è la conseguenza. Nel fine settimana la Città è totalmente fuori controllo, nel caso specifico – ha aggiunto Enrico, avanzando una proposta concreta - andrebbero messi dei rallentatori come in Via Malcangi o in Via Martiri di Palermo, perché la soluzione adottata in Via Falcone si è dimostrata, dal mio modesto punto di vista, inefficace».La recinzione dell'aiuola urge certamente un tempestivo intervento di ripristino, ma è altrettanto improcrastinabile un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale nelle periferie.