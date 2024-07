"Giochiamo assieme": un pomeriggio con i giochi di un tempo per tutte le età

Oggi 17 luglio 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia di Trani (Via Annibale Maria di Francia, 41) l'AUSER Cultura Trani organizza "GIOCHIAMO ASSIEME", un evento che, coinvolgendo bambini di oggi e quelli di ieri, vuol riportare alla luce alcuni vecchi giochi con cui i nostri nonni si divertivano: giochi di strada come la corsa coi sacchi il tiro alla fune, il ruba bandiera, la campana, il nascondino, l'acchiapparella, l'un due tre stella, la palla avvelenata, etc…Questo evento rientra nelle attività che l'AUSER Cultura Trani svolge nell'ambito del progetto "NOI IN BIBLIOTECA CON VOI", progetto cofinanziato dalla Fondazione Con Il Sud e il Centro per il Libro e la Lettura (Bando "Biblioteche & Comunità 3^ edizione", 2023 – BIB – 00311) di cui è partner assieme all'associazione "Il Treno del Sorriso – OdV ETS" di Trani (capofila), all'associazione "Il Colore degli Anni" di Barletta e alla "Biblioteca Comunale G. Bovio" di Trani.