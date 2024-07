Gioia e emozione nella consegna delle civiche benemerenze a Palazzo Beltrani

In una suggestiva cerimonia avvenuta a palazzo Beltrani hanno ricevuto la benemerenza "Sigillo della Città" Sebastiano Chieppa, Vincenzo Falco, Giovanni Grilli, Francesco e Roberto Monterisi, Salvatore Negrogno. La benemerenza Giustina Rocca è stata consegnata a Patrizia Albrizio.La serata, presentata da Francesco Donato, ha visto anche la consegna di una attestazione di merito a Franco Di Filippo che, con il suo moscato Estasi, ha valorizzato e promosso la Città di Trani nel corso del G7 che si è tenuto a giugno scorso a Borgo Egnazia.Nel corso della serata, l'Amministrazione ha inteso organizzare un momento di ringraziamento nei confronti di tutti coloro i quali (Organi territoriali dello Stato, Enti pubblici, Enti territoriali, Forze dell'Ordine, società pubbliche, personale medico, rappresentanti del terzo settore regionale, provinciale e locale, dirigenti scolastici cittadini e apparato dirigente dell'Ente locale) che, a vario titolo, hanno reso un fondamentale e fattivo supporto all'organizzazione dello spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolore che si è tenuto lo scorso maggio a Trani, per la prima volta nella storia. Il sindaco ha voluto simbolicamente riconoscere un encomio pubblico all'intera comunità locale. In queste ore sono stati affissi in città dei manifesti con un encomio a tutti i cittadini di Trani "per il grande senso di responsabilità ed i comportamenti corretti e rispettosi che hanno consentito la perfetta riuscita della manifestazione" che ha richiamato sul lungomare di Trani, senza disordini, oltre 70mila persone. "La vostra collaborazione ed il vostro senso civico – ha scritto il sindaco nel manifesto, rivolgendosi ai tranesi - sono la prova tangibile che, unendo le forze, possiamo affrontare qualsiasi sfida e costruire insieme un futuro migliore".