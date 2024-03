Giornata mondiale della poesia, in Comune la premiazione del concorso promosso dall'Unesco

Giovedì 21 marzo, alle ore 17, nella sala Tamborrino è in programma la premiazione della prima edizione del concorso di poesia nazionale organizzato dal Club per l'UNESCO di Trani e patrocinato dalla Città di Trani.Il concorso era rivolto agli alunni delle scuole primarie della città, agli alunni delle scuole medie inferiori di primo grado, agli alunni delle scuole medie superiori di secondo grado ed agli adulti.L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni della giornata mondiale della poesia, istituita dall'Unesco nel 1999, per celebrare una delle forme espressive più belle e antiche utilizzate dall'uomo per comunicare le proprie emozioni. Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare l'uomo, in particolar modo i giovani, verso tematiche di pace, di giustizia e libertà.I ragazzi si sono cimentati nella stesura di testi inediti ed elaborati individuali a traccia libera, lasciando, intenzionalmente, ampie possibilità d'interpretazione ed elaborazione, per garantire effettiva rispondenza alle molteplici esigenze espressive di tutti. I partecipanti hanno potuto spaziare su qualunque aspetto tematico, attingendo ai contenuti scolastici, alla vita quotidiana, a situazioni sociali, alla cronaca, a esperienze soggettive, emozioni, fantasie, ai "mondi" di cui ciascuno può farsi portavoce, rielaborandoli in maniera creativa.Gli elaborati, resi anonimi per le operazioni di selezione, sono stati esaminati da una giuria qualificata composta da soci del Club UNESCO di Trani. La premiazione, come detto, avrà luogo giovedì 21 marzo 2024 in occasione della giornata mondiale della poesia