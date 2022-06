Club per l'Unesco Trani: una serata di poesia come strumento di pace nella chiesa di San Francesco

Il Club per l' UNESCO di Trani celebrerà mercoledì 8 giugno alle ore 19,00 la Giornata Mondiale della Poesia, rinviata dallo scorso 21 marzo a causa di problemi legati al covid .Nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, in piazza della Libertà, saranno lette poesie tratte dal libro "La Casa Rosa" di Mara Gisotti De Toma, edito per i tipi di Adda di Bari.Tra i protagonisti delle letture vi saranno alunni delle scuole superiori di secondo grado di Trani e alcuni soci del club.L'evento vuol essere testimonianza di come la poesia possa costituire uno strumento capace di creare pace e dialogo oltre le barriere che sempre più alte continuano a creare guerre tra i popoli; ma anche a creare conflitti nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità di ognuno, nei rapporti col prossimo.