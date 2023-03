"Un anno di guerra": il club per l'Unesco di Trani invita a un concerto per la pace

Nella ricorrenza dell'anniversario dell'inizio del conflitto Russo-Ucraino,il Club per l'Unesco di Trani organizza un concerto benefico in sostegno della popolazione Ucraina con musicisti provenienti dalla stessa Ucraina il giorno 5 Marzo p.v, alle ore 19:30 presso lo Sporting Club di Trani.La cittadinanza tutta é invitata a partecipare per supportare questi nostri fratelli, gravati da questo drammatico conflitto. Il concerto - a ingresso libero con la possibilità di contribuire con una offerta personale - sarà eseguito dall'Orchestra da Camera per la Pace Diretta dal maestro Paolo Lepore.Al pianoforte si esibiranno i maestri Yevhen Levkulich e Caterina Ukhatiuk; al violino i maestri Annah Sava e Dmitro Sostak. Saranno eseguiti, insieme a classici in tutti i tempi, brani di musica ucraina.L'evento è realizzato con la partnership del Lions Club Ordinamenta Maris, del Lions club di Bisceglie, della sezione FIDAPA di Trani, della sezione di Trani della società Dante Alighieri, l'Associazione Mogli Medici Italiani, sezione di Andria. E ancora della associazioni Società Ideale e Creasys youth Foundation.