Concorso di poesia Unesco a Trani: tutti i premiati

Si è svolta ieri, 21 marzo, nella sala Tamborrino del Comune di Trani, la premiazione degli autori delle poesie che hanno partecipato alla II Edizione del Concorso di Poesia indetto dal Club per l'UNESCO di Trani in compartecipazione con la Città di Trani. Le poesie vincitrici sono state selezionate da diverse giurie divise per categorie che hanno espresso le motivazioni delle rispettive scelte.Alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro e dell'assessore alle Culture Lucia De Mari, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Poesia istituita dall'UNESCO nel 1999 e celebrata ogni 21 marzo, come sottolineato dalla presidente Savina Di Lernia, sono state proclamate, premiate e declamate in un' atmosfera di grande emozione le poesie vincitrici 2025:Categoria A alunni della scuola primariaFrancesca CIRILLICategoria A - Menzione di lodeItalo CONSOLOCategoria B Alunni della scuola media inferiore di primo gradoFrancesco BORGIACategoria CAlunni della scuola media superiore di secondo gradoAntonio NENNACategoria D AdultiMarta MAZZONE