Concorso di poesia dell'Unesco Trani, il 21 marzo le premiazioni

Il Club per l'UNESCO di Trani in compartecipazione con la Città di Trani, ha indetto la II Edizione del Concorso di Poesia. Proprio in occasione della Giornata Mondiale della Poesia istituita dall'UNESCO nel 1999 e celebrata ogni 21 marzo, verranno proclamate e premiate le poesie vincitrici 2025. La premiazione si svolgerà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 10 presso la "sala Tamborrino" del Palazzo di Città e riguarderà le categorie indicate nel bando:A. Alunni della scuola primariaB. Alunni della scuola media inferiore di primo gradoC. Alunni della scuola media superiore di secondo gradoD. Adulti.