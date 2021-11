Il nuovo direttivo del club per l'Unesco di Trani: "Un'attività all'insegna del Rinnovamento"

Abbiamo bisogno di rinnovamento nelle nostre esistenze e nelle attività che hanno subito un freno e oggi hanno bisogno di ricominciare con una nuova energia, usando sicuramente prudenza e cautela visto che la pandemia non è stata ancora sconfitta, e il sodalizio del club per l'UNESCO di Trani , che neanche durante il lockdown ha cessato di operare soprattutto con le scuole, continua con la sua attività con una nuova formazione nel consiglio direttivo.Il Club per l'Unesco di Trani ormai da decenni è inserito nel tessuto sociale della Città con iniziative che hanno spaziato negli ambiti più disparati per esprimere un unico concetto: la cultura innesca scintille di pace nel cuore degli uomini non solo attraverso la formazione e l'informazione ma anche attraverso la Bellezza dell'arte, l'innovazione delle scoperte scientifiche, il dialogo tra i popoli.Contribuire a far crescere un senso di etica della comunità , arrestare ogni forma di discriminazione e emarginazione, sensibilizzare al rispetto dell'ambiente restano tra gli l'obiettivi della associazione che conta sedi in tutto il mondo e riunite sotto il segno della FICLU, Federazione Italiana Club per l'Unesco, nel sogno condiviso di una pace universale: "Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini è in essa che vanno elevate le barriere della pace".FIduciosa non solo per la composizione della nuova squadra ma anche per l'apporto dei sempre più numerosi soci si è detta la neo eletta presidente, Savina Di Lernia : "Già , rinnovamento vuol essere la parola d'ordine che declineremo nel nostro programma: ne abbiamo bisogno soprattutto in questo momento e faremo di tutto per realizzare nuove e costruttive dimensioni per la comunità" ."Si comunica che il 03 novembre 2021 alle ore 18:30 si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del Club per l'UNESCO di Trani presso la sede legale del Club, sita a Trani in Via G.Macchia n.5-7 .Come da ordine del giorno sono state determinate le singole cariche sociali così come segue- Tesoriere: Damascelli Giuseppe- Segretario: Caputo Daniela- Vicepresidente vicario: Nugnes Elisabetta- Vicepresidente: Giorgio BenedettaAttualmente, quindi, il Consiglio Direttivo del Club per l'Unesco di Trani risulta così composto:- Presidente: Di Lernia Savina- Consiglieri: Caruso Gilda, Chiarello Giuseppina, De Toma Pasquale, Giorgio Benedetta, Leuzzi Angela, Nugnes Elisabetta- Revisore dei Conti: Grilli Bianca, Mongelli Tiziana, Pace Gabriele.