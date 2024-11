Giuseppe Corrado espulso dal gruppo Con. Il comunicato di Biancolillo

Le motivazioni saranno rese note in una conferenza stampa. Le motivazioni saranno rese note in una conferenza stampa

"Con provvedimento del 19 novembre 2024, comunicato a mezzo pec al Consigliere Comunale signor Giuseppe Corrado, il Coordinatore provinciale di CON della BAT ha espulso quest'ultimo dal movimento.Nella nota, rimessa per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, si afferma, altresì, che le uniche cariche legittimate a rappresentare CON nelle istituzioni della città di Trani sono il sottoscritto in qualità di Capogruppo e l'assessore avv. Cecilia Di Lernia.Le motivazioni della decisione e le iniziative politiche di CON, all'esito di tale avvenimento che ha visto coinvolti alcuni esponenti di altre forze politiche, saranno rese note in una conferenza stampa che il Coordinatore Provinciale provvederà a convocare."Trani 19 novembre 2024Il Capogruppo di CONClaudio Biancolillo