Merra: “Azione continua a crescere. Donne in prima linea. Ecco i nuovi ingressi”

Continua a crescere il partito di Azione Trani. La coordinatrice Raffaella Merra comunica i nuovi ingressi nel direttivo:-Irene Verzieragià segretaria del movimento politico "Solo con Trani" e candidata alle scorse elezioni nella medesima lista. Imprenditrice e donna tenace e attiva, sempre in prima linea e pronta ad ascoltare i bisogni dei cittadino, innamorata dell'arte e del nostro patrimonio culturale.-Carmela PischetolaVicina alle fasce più deboli e componente dell'Unitalsi di Trani.-Leonardo BagordaGiovane intraprendente e dinamico. Appassionato di sport e dedito alle problematiche giovanili.Nel direttivo restano confermati:-Michele Ferro già consigliere comunale-Saverio Lomolino-Nicoletta FerranteA breve saranno indicate anche le cariche sociali dei componenti del direttivo in vista del congresso di Azione."Sono molto contenta che Azione continui a crescere e che soprattutto inizi a dare voce alle donne", ha sottolineato la coordinatrice Raffaella Merra."Donne in prima linea, donne impegnate in politica e nel sociale, donne pronte ad impegnarsi e a spendersi per fare crescere Trani e ascoltare i cittadini tranesi.Naturalmente mi preme anche dare il benvenuto a tutti i nuovi membri del direttivo che oltre a dare spessore al partito ne accrescono il valore.Le porte di Azione resteranno sempre aperte e pronte ad accogliere chi crede nel cambiamento della propria Città. Insieme ce la faremo".