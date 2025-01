Gli Space Particles accedono alle semifinali di "Una voce per San Marino", il concorso canoro aperto a cantanti emergenti e affermati che seleziona il rappresentante di San Marino per l'Eurovision 2025.La band, i cui componenti provengono da Trani e Andria, è nata negli anni della pandemia, ideata da Domenico (Reddemo) Colasuonno, con la collaborazione di Nicola Lotti (il Dubbio) e Ruben Di Luzio; propongono un progetto di brani inediti e alcuni dei brani leggendari che hanno fatto la storia della nostra musica. Dagli anni 60' ai tempi moderni, in una chiave fusion, passando dalle sonorità blues a quelle dell'elettronic pop/rock. "Suoniamo qualcosa al di fuori dell'ordinario, dove non ci sono schemi. Questa senza dubbio, è la musica che viene suonata nell'universo! Un remake di brani che riecheggiano nell'eternità e che attraversano lo spazio temporale!".