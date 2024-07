Guido Catalano conquista i lettori di Trani tra umorismo e introspezione

Ieri sera, alle ore 19.00, il caffè letterario Luna di Sabbia Ubik ha ospitato un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del nuovo libro del poeta e performer torinese Guido Catalano, intitolato "Cosa fanno le femmine in bagno", edito da Feltrinelli. L'incontro si è svolto all'aperto in via Mario Pagano, chiusa al traffico per l'occasione, favorendo un' atmosfera accogliente davanti alla libreria.Il talk con l'autore è stato condotto dal sempre affidabile e competente Vito Santoro, giornalista e direttore della rivista "Lettera Zero", nonché critico letterario per "La Repubblica-Bari".Guido Catalano, noto per il suo stile semplice e ironico, ha intrattenuto il pubblico con la storia intima e divertente di un uomo che, durante le varie fasi della vita, si interroga sui misteri che albergano nel cuore delle donne. Suscitando tanto riflessioni, quanto risate, tra i presenti, Catalano ha dimostrato ancora una volta la sua capacità nel mescolare umorismo e introspezione.L' autore, nato a Torino il 6 febbraio 1971, ha iniziato la sua carriera come frontman di una band, per poi dedicarsi alla letteratura. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie e alcuni romanzi, tra cui "D'amore si muore ma io no" e "Ogni volta che mi baci muore un nazista". Collabora con "Il Corriere della Sera Torino" e Smemoranda, continuando a conquistare il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente.L'accogliente caffè Letterario situato nel centro storico di Trani continua, quindi, ad animare la scena culturale cittadina ed il quartiere intorno ad una via Mario Pagano che in quel tratto, godendo dello status di isola pedonale, diventa un piacevole ed elegante spazio di aggregazione.