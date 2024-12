Haydn, Mozart e i classici natalizi concludono in trionfo il Festival "La Puglia Musicale"

Il concerto di Natale nella chiesa di San Giovanni, eseguito dalla Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, ha concluso il Festival "La Puglia musicale" svoltosi a Trani dal 18 al 21 dicembre in bellezza: e espressione più efficace non potrebbe essere per un festival che ha visto protagonisti giovani artisti che hanno al loro attivo esperienze artistiche di formazione e esibizione in tutto il mondo, il conseguimento di premi prestigiosi internazionali e il senso della responsabilità di fare e donare musica, come ha sottolineato il direttore artistico del festival, il maestro Mauro Monopoli.Quest'ultimo è stato anche il solista acclamatissimo del concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestra di J. F. Haydn, orchestra diretta dal maestro Giuseppe Monopoli che ha eseguito anche la sinfonia in la di Domenico Sarro, il compositore sranese del XVII secolo, il mottetto di Mozart "Exultate Jubilate" con la soave interpretazione del soprano Martina Barreca e a conclusione del concerto, le pagine più belle delle musiche antiche del Natale a intervallare "Quanno nascette Ninno", i versi originali di Sant'Alfonso Maria de Liguori da cui nacque "Tu scendi dalle stelle" recitati con intensità e passione dall'attore Antonio Memeo.A introdurre anche l'ultima serata del Festival, che ha previsto in realtà anche due matinée dedicate a Bach, é stata Stefania De Toma, che nello spirito della "mission" dell'Orchestra, che promuove attraverso la musica anche il territorio in cui l'Orchestra é nata, ha raccontato la storia e le caratteristiche della chiesa di San Giovanni, come già avvenuto per le altre due chiese cornice degli eventi, San Luigi e San Rocco; e Grazia Di Bari, consigliera regionale che segue con orgoglio dalla sua nascita l' Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, in rappresentanza della Regione Puglia che attraverso "We are in Puglia" ha patrocinato il Festival, in quanto efficace strumento di promozione del territorio nel mondo. Presenti anche - in rappresentanza dell' arcivescovo Monsignor D'Ascenzo e del vicario generale Monsignor Sergio Pellegrini - don Gaetano Lops e don Saverio Pellegrino: quest'ultimo ha seguito tutti e cinque i concerti e con gioia ha testimoniato un connubio straordinario tra arte, musica, storia e territorio che il Festival ha portato con sé.