I colori dell'anima e le cartoline della gentilezza "spedite" dall'istituto Cosmai di Trani

Sono state scritte e dipinte a mano soprattutto dai ragazzi le cartoline recanti messaggi di gentilezza e amore, le vere "armi"per combattere la violenza di genere nella più ampia accezione. Lunedì scorso una festa bellissima nel cortile dell'Istituto Cosmai di Trani - che ha ospitato per l'occasione alcune classi dell'istituto Comprensivo Bovio Rocca Palumbo D'Annunzio con il preside Cassanelli che ha con entusiasmo aderito al progetto - sono state distribuite queste cartoline che davvero appaiono come un manifesto de "I colori dell'anima", l'associazione che da anni si prodiga nella diffusione della cultura della solidarietà, del rispetto, del sostegno umano attraverso la promozione della multiforme bellezza delle anime in terra e in cielo, delle quali si mantiene vivo il ricordo. Un sodalizio ormai consolidato quello dell'associazione con l'istituto Sergio Cosmai e di cui la dirigente Maura Iannelli continua a mostrarsi orgogliosa, in un impegno continuo attraverso l' arte nel senso di una "educazione sentimentale e etica" di cui c'è sempre più bisogno. Alla festa era presente Angela Bini, l'insegnante di danza (nonché una dle "anime belle" dell'associazione), che nella sua rinnovata veste di cantante ha guidato in un coro di pace ("Ci vuole un fiore", proprio come simbolo perfetto di gentilezza, a ricordare che ci si debba toccare solo con un fiore per non farsi del male, ispirati al famoso proverbio ), e il consigliere Pasquale De Toma, da sempre amico e sostenitore delle attività dell' associazione.