I giovanissimi "all'opera": l'educazione musicale al Petruzzelli con "La figlia del Reggimento"di Donizetti

Ricominciate le esperienze a teatro per gli alunni dell'I. C. “Rocca -Bovio-Palumbo-D’Annunzio”

"Rataplan rataplan rataplan…" ripartono cosi le famose serate all'opera nel Teatro Petruzzelli, dell' IC "Rocca -Bovio-Palumbo-D'Annunzio"Le ragazze ed i ragazzi della scuola secondaria di I grado, accompagnati dai docenti hanno assistito con grande entusiasmo, all'opera di Gaetano Donizetti "La figlia del reggimento", composta dal maestro nel suo periodo parigino.L'opèra comique narra le vicende di Marie, una ragazza allevata con amore dai soldati del Reggimento francese in quanto creduta orfana ma che si innamora di Tonio, un soldato tirolese che farà di tutto per sposarla essendo ricambiato. L'opera offre la possibilità di riflettere su diverse tematiche: dall'amore per la donna amata all'amore per la patria, dall'agnizione al senso della famiglia.L' opera alterna dialoghi parlati a momenti cantati, con l'uso di onomatopee ed un mix di generi musicali che includono l'opera storica, il bel canto italiano e l'operà comique francese.Per l'Istituto Comprensivo RBPD, ad indirizzo musicale, è ormai consuetudine offrire la possibilità agli studenti di assistere alle più importanti opere del panorama lirico ma la partecipazione alle opere del Petruzzelli è solo una delle tante opportunità offerte dal dirigente, prof. Giovanni Cassanelli, e dai docenti tutti. Una scuola che punta sempre alla cultura e alla condivisione dei saperi e che valorizza la formazione musicale, preparando i ragazzi al futuro che li aspetta.