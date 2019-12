I libri del Premio Nazionale Giovanni Bovio donati alla II Casa di Reclusione di Milano e all'associazione Teramo Children

Lo scorso 1° settembre, in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori della 4edizione del Premio Nazionale Giovanni Bovio, è stata effettuata un'estrazione a sorte, finalizzata a destinare parte del patrimonio librario del Premio ad alcune realtà di promozione culturale e sociale presenti sul territorio italiano.Dopo la donazione effettuata in favore dell'Ospedale Civile di Manfredonia (in collaborazione con l'associazione culturale "Progetti Futuri"), i nuovi beneficiari di questa iniziativa sono lae l'L'iniziativa benefica, promossa dall'associazione culturale Progetto Bovio di Trani, nasce con l'obiettivo di perseguire gli ideali di solidarietà espressi dall'illustre Giovanni Bovio, ma anche per promuovere la cultura della lettura, attraverso la conoscenza dei volumi pubblicati dai concorrenti del Premio Nazionale Giovanni Bovio.Laè attiva dal dicembre 2000, e sin dalla sua apertura si è caratterizzata come realtà a "vocazione trattamentale", con l'obiettivo di realizzare su "grande scala" un progetto a custodia attenuata, volto alla graduale inclusione sociale dei detenuti. A tale scopo, molteplici sono le iniziative curate all'interno e all'esterno dell'Istituto, come, ad esempio, l'istituzione di un corso di scuola media inferiore e di scuola media superiore, corsi di alfabetizzazione, di inglese e di informatica; l'attivazione di una convenzione per agevolare lo studio universitario dei detenuti; programmazione di rappresentazioni teatrali, concerti ed incontri letterari.L'altro beneficiario della donazione è l'" (che cura l'azione di promozione della lettura nei Comuni della Laga), impegnata dal 25 giugno 2018 nel progetto "- Ri-costruire l'Avvenire di una Comunità Integrata": un'iniziativa, rivolta ai minori e alle famiglie che vivono in 17 Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2016 e 2017, realizzata da 5 organizzazioni del Terzo Settore (Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo - sezione italiana, che svolge il ruolo di soggetto responsabile; A Piccoli Passi; Cineforum Teramo; Scuola Verde; Teramo Children) insieme a 11 Istituti Scolastici, con l'obiettivo di concretizzare azioni di contrasto alla povertà educativa, attraverso una fitta trama di percorsi pedagogici gratuiti, valorizzando in chiave educativa i patrimoni naturali e culturali del territorio.I volumi oggetto della donazione sono i seguenti:- Titolo:– autore: Giuliano Cappuzzo – editore: Edizioni ETS;- Titolo:– autore: Vittorio Tricarico – editore: Andrea Pacilli Editore;- Titolo:– autore: Domenico Imperatore – editore: Robin Edizioni;- Titolo:– autore: Marco Saponaro – editore: Schena Editore;- Titolo:- autore: Francesco Palmisano – editore: Tempesta Editore;- Titolo:– autore: Massimiliano Levrangi – editore: You Can Print;- Titolo:– autore: Renzo Piccoli – editore: Edizioni Tracce;- Titolo:– autore: Franca Grasso – editore: Blu di Prussia;- Titolo:– autore: Gordiano Lupi – editore: Acar Edizioni;- Titolo:– autore: Giuseppe Conforti – editore: Book Sprint Edizioni;- Titolo:– autore: Domenico Caputo – editore: Lettere Animate;- Titolo:– autore: Giulia Rucci – editore: Editrice GDS;- Titolo:– autore: Massimo Pinto – editore: Bastogi Libri;- Titolo:– autore: Renato Salvetti – editore: Rogiosi Editore;- Titolo:– autore: Lidia Maggioli – editore: Montedit Editore;- Titolo:– autore: Damiano Lomolino – editore: Editrice Kimerik;- Titolo:– autore: Gabriella Gisotti Pirrone – editore: Edizioni La Zisa;- Titolo:– autore: Massimo Bartolozzi – editore: Albatros;- Titolo:– autore: Pompeo Nicola Cavalera – editore: Schena Editore;- Titolo:– autore: Angela Aniello – editore: Les Flaneurs Edizioni;- Titolo:– autore: Guido Leoni – editore: Book Sprint Edizioni;- Titolo:– autore: Salvatore Negrogno – editore: Il mio libro;- Titolo:– autore: Paolo Ragni – editore: Poeti Kanten Edizioni;- Titolo:– autore: Giovanni Canestrelli – editore: Tullio Pironti Editore;- Titolo:– autore: Gian Corrado Stucchi – editore: Editrice Kimerik;- Titolo:– autore: Maria Teresa Infante – editore: L'Oceano dell'Anima Edizioni;- Titolo:– autore: Irma Kurti – editore: Editrice Kimerik;- Titolo:– autore: Nicolò de Trizio – editore: Editrice La Mandragora;- Titolo:– autore: Alberto Scattone – editore: Editrice Totem;- Titolo:– autore: Luciano Varnadi Ceriello – editore: Armando Curcio Editore;- Titolo:– autore: Roberto Ritondale – editore: Leone Editore;- Titolo:– autore: Roberto Pallocca – editore: Alter Ego Edizioni;- Titolo:– autore: Vittoria Caiazza – editore: Leonida Edizioni;- Titolo:– autore: Domenico Astuti – editore: Prospettiva Editrice;- Titolo:– autore: Antonello Santagata – editore: Arpeggio Libero;- Titolo:– autore: Andrea Marchetti – editore: Tullio Pironti Editore;- Titolo:– autore: Andrea Fanetti – editore: Edizioni Il Foglio;- Titolo:– autore: Franco Casadidio – editore: Morphema Editrice.