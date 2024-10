I primi cinque anni del liceo Matematico a Trani: il V. Vecchi tira le somme

L' a.s. 2019/2020 il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi propone come ampliamento della propria offerta formativa il progetto Liceo Matematico, aderendo così ad una sperimentazione a livello nazionale già avviata da diversi anni e promossa dall'Università di Salerno.Il Liceo Matematico si articola in corsi aggiuntivi in orario extracurricolare di approfondimento interdisciplinare, tesi ad ampliare la formazione degli studenti, al fine di svilupparne le capacità critiche e l'attitudine alla ricerca scientifica : si articola nei cinque anni, attraverso attivazione di moduli a classi aperte e prevede lo svolgimento di 40 per ciascun anno per un totale di 200 ore.I corsi, progettati con l'ausilio del contributo didattico e scientifico di docenti dell'Università di Foggia, sono caratterizzati dall'elevato grado di innovazione dei contenuti e dalle metodologie utilizzate di carattere sperimentale a forte impulso laboratorialeCaratteristica qualificante del Liceo Matematico è l'interdisciplinarità: molti dei temi proposti sono progettati "a più mani" da insegnanti di discipline differenti e da docenti universitari, in un percorso didattico che abbraccia saperi appartenenti ad ambiti diversi e che permette di esplorare temi normalmente non trattati nei percorsi tradizionali.Le metodologie adottate sono ispirate, appunto, alla scoperta e al lavoro laboratoriale, con una fattiva collaborazione di tutti i docenti delle diverse discipline coinvolte.Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono:• comprendere che la matematica non solo è presente nella nostra vita quotidiana con le sue molteplici applicazioni, ma ha un impatto determinante nello sviluppo della civiltà e nella formazione dei futuri cittadini;• comprendere l'aspetto trasversale della matematica nella cultura;• comprendere i collegamenti della matematica con altre discipline in approcci epistemologici integrati.Nel progetto si ricorre in modo sistematico alla metodologia del laboratorio di matematica: in laboratorio le studentesse e gli studenti esplorano, osservano, congetturano, argomentano, dimostrano, in contesti di apprendimento matematici e non matematici.ACCORDI E CONVENZIONINell' agosto del 2023 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e del Merito (MIM) e Unione Matematica Italiana (UMI) a cui il Gruppo dei Licei Matematici appartiene, finalizzato alla realizzazione di azioni di collaborazione per lo sviluppo dell'innovazione didattica nella scuola italiana.In tale protocollo il MIM si impegna a collaborare con UMI per la realizzazione delle iniziative promosse da quest'ultimo, assicurando un supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle stesse, compresa la promozione nelle scuole di azioni di rinnovamento dell'insegnamento/apprendimento della matematica finalizzate al miglioramento delle competenze degli studenti.Nell'a.s. 2024 – 2025, il Liceo Vecchi, è chiamato ad aderire alla rete nazionale dei Licei Matematici costituitasi con lacollaborazione dell'UMI nell'agosto del 2024.EFFETTI DELLA PARTECIPAZIONE AL LICEO MATEMATICO SUGLI ESITI DEGLI ALUNNI DEL LICEO VECCHIIl Liceo Vecchi aderisce al progetto Liceo Matematico da cinque anni. Nell'anno scolastico 2023 – 2024, 75 studenti, pari circa al 10% dell'intera popolazione scolastica, hanno partecipato alla sperimentazione del Liceo Matematico. La distribuzione percentuale degli studenti per anno scolastico è stata la seguente:L'a.s. 2023 – 2024 è stato inoltre l'anno in cui si è concluso il primo ciclo completo di attuazione del progetto. Gli studenti del quinto anno che hanno frequentato il ciclo completo del percorso hanno ottenuto risultati eccellenti. Il seguente grafico illustra la distribuzione degli studenti del Liceo Matematico rispetto al voto di maturità:Da una analisi dei dati, si può sicuramente evincere l'effetto positivo della partecipazione al Liceo Matematico, sugli esiti degli studenti.Inoltre, grazie all'approfondimento anche dei contenuti matematici e all'utilizzo di metodo didattico laboratoriale, gli studenti acquisiscono una maggiore padronanza dei concetti matematici garantendo generalmente migliori prestazioni nelle valutazioni scolastiche e una maggiore fiducia nelle proprie capacità.Il Liceo Matematico offre altresì agli studenti la possibilità di fare una esperienza didattica più versatile nonché utile per i percorsi accademici futuri, in particolare nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).Negli ultimi due anni scolastici, inoltre gli studenti hanno partecipato a concorsi che hanno consentito di misurarsi con studenti dei Licei Matematici. In particolare:• a.s.2022 – 2023: partecipazione attiva la Concorso a premi "Ti racconto il Liceo Matematico…con un Meme" organizzato dal gruppo nazionale del Liceo Matematico in collaborazione con l'UMI.• as. 2023 - 2024 partecipazione al Concorso a premi "Rompicapi d'autore 2024" organizzato dal gruppo nazionale del Liceo Matematico in collaborazione con l'UMI, classificandosi tra le scuole finaliste del Concorso. La partecipazione al concorso, si è conclusa con l'evento Pomeriggi dei Licei Matematici nel quale i nostri alunni si sono confrontati con gli studenti dei Licei Matematici di tutta Italia in una gara basata sulla risoluzione dei migliori rompicapi matematici presentati al Concorso.Inoltre, la sperimentazione del Liceo Matematico, produce un maggiore interesse per la matematica. È da ricordare a tal proposito la partecipazione del nostro istituto al Maths Challenge, una gara di matematica organizzata dall'Università di Foggia in collaborazione con la Mathesis, rivolta agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore. Negli ultimi anni gli studenti del Liceo Vecchi hanno partecipato con interesse e successo alla competizione, distinguendosi in modo particolare nell'a.s. 2022 – 2023 con un vincitore assoluto.In sintesi, il Liceo Matematico ha un impatto assolutamente positivo sull'apprendimento degli studenti, sollevando gli studenti dal timore antico della matematica e promuovendo in loro la consapevolezza che la nostra realtà è immersa in una dimensione matematica : pertanto una formazione più completa produce una maggiore capacità di affrontare sfide complesse in ambiti diversi.