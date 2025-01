I ragazzi de "Il Pineto" di Trani a scuola di Polizia: una visita speciale nella Questura Bat

Ieri pomeriggio , 30 gennaio 2025, uomini e donne della Questura BAT hanno accolto in visita i ragazzi dell'associazione "Il Pineto" di Trani, centro socio – educativo per soggetti diversamente abili.L'associazione di volontariato "Il Pineto", vincitrice nel 2017 del bando di promozione e diffusione della cultura del volontariato e dell'educazione alla diversità, sovvenzionata dal Centro "San Nicola di Bari", eroga servizi specifici volti a costruire percorsi educativi e, allo stesso tempo, ludici, necessari all'inserimento dei partecipanti nel tessuto sociale lavorativo.Il compito principale è quello di progettare percorsi creativi per far sì che ogni ragazzo, entrando in contatto con la propria identità, impari a conoscersi e valorizzarsi, in modo da esternare le proprie "doti innate".I diciassette ragazzi, giunti in compagnia degli accompagnatori, attraverso un percorso illustrativo delle varie articolazioni della Questura, hanno potuto osservare da vicino le principali attività della Polizia di Stato.L'intera visita ha suscitato molto entusiasmo ed interesse, con momenti di grande partecipazione da parte dei giovani ospiti ai quali sono stati dati suggerimenti per riconoscere, segnalare e/o contrastare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo. Hanno avuto, inoltre, la possibilità di soffermarsi sulle dinamiche lavorative della Centrale Operativa Telecomunicazioni, toccando con mano l'attività operativa delle Volanti. A seguire, hanno visitato gli uffici della Polizia Scientifica ove, alcuni di essi, hanno simulato una procedura di individuazione dattiloscopica e di fotosegnalamento.Gli ospiti, inoltre, hanno potuto ammirare da vicino i diversi autoveicoli e motoveicoli con colori d'istituto in dotazione alla Polizia di Stato.Al termine della visita, sono stati ricevuti dal Questore della sesta provincia pugliese e, nell'occasione, distribuiti gadget della Polizia di Stato in ricordo della visita effettuata.I responsabili dell'associazione, infine, hanno rivolto un particolare apprezzamento a tutti gli uomini della Questura BAT per il lavoro quotidianamente svolto a tutela dei valori di legalità e giustizia.#viciniallagente #essercisempre #poliziadistato