Il Centro della Speranza inaugurato ufficialmente. Grande festa in via Superga per un sogno che si realizza

Ieri pomeriggio si è tenuta l'inaugurazione del Centro della Speranza, sede dell'associazione "Laboratorio della Speranza – OdV", e fortemente voluto dalla chiesa evangelica di Trani, in particolare dal pastore Gigi Sciascia, da Giuseppe Leone e dai volontari che hanno contribuito a rendere questo sogno un progetto e poi una realtà: Emanuela, Pino, Tonia, Sossio, Ivan e Pia, per citarne alcuni.Nella cerimonia di presentazione, avvenuta alla presenza del Sindaco Amedeo Bottaro e dell'assessore con deleghe ai Servizi Sociali e Politiche giovanili e diritti dell'infanzia Alessandra Rondinone, il pastore ha avuto modo di sottolineare la centralità del messaggio biblico; lo spirito cristiano è stato fondamentale per dare essenza e direzione a questo ambizioso progetto che oggi comprende un banco alimentare, sostenuto anche da una cucina presente all'interno del centro, una boutique solidale, un laboratorio artigianale e un punto d'ascolto. Il centro, come afferma il pastore Gigi Sciascia, è un contenitore polifunzionale, e si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per la città di Trani e di portare il centro nella periferia.L'associazione "Laboratorio della Speranza – OdV" è già operativa da qualche anno sul territorio tranese, aiutando tante famiglie in difficoltà, e con l'inaugurazione di oggi si è voluta marcare la presenza come associazione, come luogo di aggregazione, di aiuto e di conforto per chi è in difficoltà, raccogliendo il plauso delle istituzioni, che si augurano di instaurare una collaborazione forte e duratura con la nuova realtà associativa, auspicando di creare una rete fra associazioni e amministrazione, in modo da essere davvero di sostegno a tutti i cittadini – e non solo – in difficoltà. Infatti, l'associazione aiuta anche persone nelle città limitrofe, grazie al fatto che alcuni dei volontari non sono tranesi ma risiedono in città come Barletta o Bisceglie.La comunità ha risposto numerosa all'invito fatto dal pastore Gigi, che in una precedente intervista ha spiegato ampiamente di cosa si occupa il "Centro della Speranza".Il sogno dei tanti volontari dell'associazione, tuttavia, non si ferma qui; infatti, come afferma Giuseppe Leone, il bisogno di aiutare il prossimo non si ferma: la soddisfazione per aver realizzato questo primo grande passo è tanta, ma la volontà non si arresta all'aiuto materiale, volendo aiutare le persone – qualsiasi sia il loro bisogno – anche al livello spirituale, ascoltandole e guidandole. Il sogno è anche quello di espandere il Centro, se sarà possibile, con dei posti letto e con un parco giochi dedicato ai bambini.Ad ogni modo l'associazione opera ed è conosciuta dalla cittadinanza, aiuta tante persone e si vuole porre come fulcro della vita di un quartiere di periferia, a tratti difficile, ma che è un terreno su cui seminare tanto bene. Come ha ricordato il pastore Gigi Sciascia citando il verso di Geremia 29:7 "Cercate il bene della città dove io vi ho fatti portare, e pregate il SIGNORE per essa; poiché dal bene di questa dipende il vostro bene".