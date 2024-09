Il meteo promette cielo sereno su Trani: stasera la Superluna con Saturno accanto e un'eclissi all'alba

La Luna promette meraviglie a partire dalle sette di questa sera: il cielo di Trani pare - dalle previsioni si debba aprire, e magari il disperdersi delle nubi potrà fare da cornice rendendo ancora più affascinante quella che i soliti Indiani d'America chiamavano "la Luna piena del raccolto" , poiché sorgeva subito dopo il tramonto e secondo la tradizione permetteva ai contadini di proseguire con i lavori di stagione.Una Luna speciale che stasera apparirà accanto al pianeta più suggestivo e fiabesco di tutti: Saturno con i suoi anelli infatti sarà nitidamente visibile apparendo come una stella, anche se ricordiamo che, a differenza delle stelle che "sbrilluccicano", i pianeti hanno una luce fissa ed è per questo non difficile identificarli nel firmamento.E per finire una eclissi, un'eclissi parziale che apparirà però fino all'alba: la terra metterà la Luna nel suo cono d'ombra a partire dalle 2:40 fino al culmine dell'evento, alle 4:44 del mattino. A quell'ora soltanto poco più dell'8% della luna sarà coperta ma comunque visibile ad occhio nudo. E quando l'ultimo bruscolo di ombra sulla luna bianca sarà sparito, alle 6:50, l'eclisse sarà finita e un nuovo giorno sarà già iniziato. Queste congiunzioni di Terra e cielo danno a Trani un profilo speciale e stasera c'è da giurarci, appassionati di fotografia saranno pronti con le loro fotocamere o con gli smartphone più potenti: la superluna di stasera(si chiama superluna perché si trova al Perigeo cioè al punto più vicino alla Terra circa 363.000 km e appare più grande e luminosa) é l'ultima dell'estate. Ma sarà davvero finita?La stupenda foto di Beppe Farano ha ritratto la luna su Trani alcuni anni fa, e chissà che anche questa sera, guardando verso sud - est, apparirà altrettanto bella, magari facendo capolino tra strati di nubi che pian piano la lasceranno brillare in tutto il suo splendore, che resterà dunque intatto, pare, nonostante l'eclissi.