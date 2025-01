Il Natale delle Caterinette: a Palazzo San Giorgio: un tripudio di cultura, moda e bellezza

Il 5 gennaio si è concluso in grande stile il "Natale delle Caterinette" nell'ambito degli eventi natalizi del comune di Trani: Le Vie del Natale, con un evento che ha trasformato Palazzo San Giorgio in un tripudio di fascino, cultura e bellezza. Tra sfilate mozzafiato, premiazioni prestigiose e un'atmosfera carica di emozioni, la serata ha celebrato con eleganza il connubio tra tradizione e innovazione.Tra i protagonisti premiati spiccano nomi di grande talento: la sarta Angela Rocchitelli, lo stilista Giovanni Supino di Couture per l'Accademia del Lusso di Milano, l'orafo Dino Lobascio, Seba con le sue esclusive creazioni di borse, l'Istituto Cordella Fashion School International e Barbara Musicco con il suo raffinato Atelier GIOIA. Un riconoscimento speciale è stato conferito a Donato Cellamare per la fotografia, a Tonia Pasquariello per la categoria modella professionista e a Dragonetti Isabella, celebrata come "Modella storica delle Caterinette". Un momento toccante è stato dedicato alla storica Profumeria Sabba, che da decenni rappresenta un crocevia di stile ed eleganza, mantenendo intatta la tradizione.La straordinaria partecipazione del pubblico ha suggellato il successo dell'evento: la suggestiva cornice di Palazzo San Giorgio, carica di storia e fascino, ha faticato a contenere l'entusiasmo delle tante persone accorse per vivere una serata indimenticabile.La presidente Dell'Associazione Culturale Forme dichiara. "Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla straordinaria riuscita del 'Natale delle Caterinette'. Dalle istituzioni ai professionisti del settore, dalle modelle agli artisti, dagli sponsor al nostro meraviglioso pubblico: ognuno ha portato il proprio prezioso contributo, rendendo questo evento un autentico trionfo di bellezza, cultura e tradizione. Il vostro sostegno è la nostra forza per continuare a credere e investire in questa splendida eredità culturale."In prima fila, numerosi rappresentanti delle istituzioni hanno dato lustro alla manifestazione con la loro presenza: il vicesindaco Fabrizio Ferrante, l'assessore regionale Debora Ciliento, Michele Di Gregorio (vicepresidente del consiglio comunale), l'assessore alla cultura Lucia De Mari, l'assessore comunale Paola Valente e la consigliera regionale Grazia Di Bari.La serata è stata un viaggio emozionante nei ricordi del passato glorioso delle Caterinette, celebrandone i successi e gli indimenticabili momenti che continuano a vivere nella memoria collettiva. Le modelle professioniste, molte delle quali formatesi nei corsi di portamento dell'associazione culturale Forme, hanno sfilato con grazia e determinazione, confermandosi protagoniste delle più importanti passerelle del sud Italia. L'accuratezza dei dettagli è stata assicurata da un team tecnico straordinario: Michela Maranghino, Intrecci di Giorgia Triggiani, Saloua Jlassi e Angela De Masi si sono occupate di acconciature e make-up, mentre Emily Di Serio ha curato con maestria le coreografie. Fondamentale anche il contributo di Stefania, Flora e Bruna Faconda nel backstage e all'accoglienza, mentre scenografia e service sono stati affidati a YAW Communication. Mentre i Premi realizzati con la pietra di Trani e raffigurante il rosone della Cattedrale da Di Gifico Marmi.A condurre la serata con professionalità e grazia, Kevin Dellino e Irene Antonucci hanno incantato il pubblico, rendendo ogni momento unico.Infine, la performance musicale dell'internazionale Osvaldo Supino ha rappresentato la ciliegina sulla torta, regalando emozioni intense e applausi scroscianti grazie al suo talento ineguagliabile."La Festa Delle Caterinette" si conferma ancora una volta come un evento straordinario, capace di intrecciare moda, cultura, tradizione e innovazione in una celebrazione della bellezza in tutte le sue sfaccettature. Un successo reso possibile grazie alla passione e alla dedizione di chi crede nell'importanza di custodire e rinnovare un'eredità culturale che guarda con fiducia al futuro.Foto di Maria Prudenza Nugnes e video di Giuseppe Martiradonna.