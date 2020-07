Il Polo Museale di Trani di nuovo protagonista sul tg2

Ieri in onda un servizio dedicato alle bellezze in esso racchiuse

Ancora una volta il Polo Museale e la Fondazione S.e.c.a protagonisti sulla rete nazionale ieri sera durante il 𝐓𝐠𝟐 della 𝗥𝗮𝗶 delle 𝟮𝟬:𝟯𝟬. Il PoloMuseale di Trani è diventato senza ombra di dubbio attore principale culturale che con la meravigliosa collezione di macchine per scrivere e non solo, il museo Diocesano, la sezione Archeologia e biblioteca Orientalis hanno rapito il cuore della famosa giornalista Lucia Buffo caporedattore del tg2. Il museo della macchina per scrivere racchiude in se uno spaccato di oltre 150 anni di storia sui sistemi di scrittura meccanica.