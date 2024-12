Il presepe vivente dei piccoli venerdì 20 in piazza della Repubblica

Le attività natalizie fervono e per il ventiquattresimo anno consecutivo, puntuale come sempre avra' luogo la tradizionale rappresentazione della Natività organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta", ma con una grande novità. Quest'anno, infatti, con la nascita del nuovo Istituto Comprensivo "Rocca – Bovio- Palumbo- D'Annunzio" e l'incondizionato supporto del Preside, Prof. Giovanni Cassanelli, il progetto si amplia, coinvolgendo le alunne e gli alunni di ogni ordine e grado.Vi parteciperanno i piccoli e le piccole della Scuola dell'Infanzia, le bambine ed i bambini delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, le ragazze ed i ragazzi dell'orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il tema scelto per questa edizione, "È ancora Natale al tempo di Gesù", ci conduce in un viaggio alla riscoperta dei luoghi, dei mestieri e della vita quotidiana di quel tempo. Un tema accuratamente scelto per mettere in luce come quei luoghi, oggi purtroppo segnati dalla guerra, mantengono un legame profondo con il significato del Natale, ricordandoci che, nonostante le difficoltà, la luce della nascita di Gesù continua a splendere.La rappresentazione sarà portatrice di un messaggio di solidarietà verso tutti i popoli colpiti dai conflitti ed al contempo di grande speranza per un futuro di pace.L'evento si terrà il 20 dicembre p.v., alle ore 17:30, in Piazza della Repubblica.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ed a condividere questo momento speciale.