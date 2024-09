Il primo Memorial per Vincenzo Cognetti

Lunedì 9 settembre alle ore 21 è in programma il primo Memorial in ricordo di Vincenzo Cognetti, presso il campetto da calcio della Chiesa della Madonna di Fatima.«Vincenzo Cognetti – ha spiegato il promotore, Savino Di Meo - è stato un noto sindacalista dell'Ospedale di Trani "San Pellegrino" e grande uomo di sport. Abbiamo deciso così di regalargli un momento di ricordo. In occasione dell'iniziativa, raccoglieremo i fondi per l'acquisto di un nuovo automezzo, un'ambulanza».Sport, disabilità ed inclusione. I valori dell'Associazione Gli Angeli del Soccorso.