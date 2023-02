Il regista Alessandro Piva al liceo "de Sanctis" per il progetto "Letture, scritture"

Dopo il teatro, anche il cinema, la settima arte, approda al liceo "de Sanctis" e lo fa in grande stile con un progetto prestigioso guidato da un esperto di grande levatura, Alessandro Piva.Il regista cinematografico e teatrale, sceneggiatore e produttore, barese d'adozione e di cuore, pluripremiato (David di Donatello, Nastro d'Argento, Ciak d'Oro, Dolly D'oro 2000, Premio del Pubblico alla 28ª edizione del Torino Film Festival ) per numerosi suoi film e docu-film (ricordiamo tra gli altri La Capa Gira, Mio cognato, Henry, Milionari, Santa subito) ora nei teatri con "Quanto basta" con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, sarà infatti il responsabile scientifico del progetto "Letture, scritture" con cui il liceo ha vinto il bando "CinemaScuola LAB del Ministero dell'Istruzione/Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.Accanto a lui in questo viaggio creativo e formativo che condurrà i ragazzi del triennio a focalizzarsi sulle tecniche di scrittura (e quindi lettura) che animano le opere audiovisive ci sarà la prof.ssa Rossella Piccarreta, già responsabile nell'istituto del laboratorio di Teatro Classico.Il progetto si dividerà in due moduli: un laboratorio teorico-pratico incentrato sulle tecniche di scrittura cinematografica, ovvero sceneggiatura, regia e montaggio. Vi parteciperanno due quarte del liceo classico in un percorso di alternanza scuola-lavoro che si concluderà con la realizzazione di un docu-film e di un cortometraggio che saranno proiettati in un evento finale aperto alla cittadinanza.Il secondo sarà un percorso di formazione all'immagine aperto a tutti gli studenti delle classi del Triennio con visione di film che afferiscono in vario modo al tema della lettura/scrittura, usato come mezzo narrativo per trattare tematiche di grande impatto sociale, come le pari opportunità, i diritti delle donne e delle minoranze, la legalità. Le proiezioni si terranno presso il Circolo del Cinema "Dino Risi", partner del progetto.