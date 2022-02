Il San Valentino di Puglia Village ha le grafiche di Xandro

Le grafiche dicolorano ildel. L'amore è un sentimento unico, proprio come l'esperienza di shopping nella. Difatti, nei giorni 12, 13 e 14 febbraio, dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 20, acquistando il regalo di San Valentino nel, lo si potrà personalizzare con le grafiche di, Alessandro Calabrese, designer pugliese capace di trasformare con la sua arte qualsiasi oggetto in qualcosa di ancor più bello. Basta portare il proprio regalo all'e scegliere tra font e disegni dell'artista, rendendo così più speciale il proprio regalo d'amore.Per accedere alla personalizzazione di un articolo occorre effettuare una spesa minima di 50 euro, che si può raggiungere anche sommando più scontrini. Ogni 50 euro spesi si può richiedere la brandizzazione di solo un capo. Con una spesa di 50 euro si riceve in omaggio anche una shopper o uno zaino già dipinto o da dipingere (un solo gadget a prescindere dal totale dello scontrino. Ad esempio, con una spesa di 200 euro, si ha diritto ad un solo gadget). Ogni persona può richiedere un solo gadget al giorno.Se si è indecisi sul regalo da fare, basta ricorrere alle utilissime, con un credito prepagato a scelta, spendibile in uno dei Village in tutta Italia. Un pensiero sempre apprezzato da chi lo riceve, che dona con amore anche la massima libertà di scelta.Le iniziative diper questa Festa degli innamorati non si fermano qui: per l'occasione è stata creata una playlist sucon le più belle canzoni scelte daInfine, per conoscere gli orari di apertura, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con la Land of Fashion molfettese, basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire icercando "", dove si può trovare anche l'ispirazione giusta per idee regalo, grazie alla bellissima iniziativa "".