Il signor Antonio Ulisse racconta in tv: mio padre "strillone" dal 1932 nell'edicola storica di Trani

Che tuffo nel passato ci ha consentito il signor Tonino Ulisse nella bella intervista rilasciata a Paola Saluzzi su TV2000 nella trasmissione "L'ora solare": non solo per i racconti legati alla storia dell' edicola nel centro della Città, ma anche la rievocazione di un modo di vivere, di essere, di rispettare e di lavorare che oggi appare veramente tanto lontano."Mio padre mi ha insegnato a stare in piedi nell'edicola-avevo la voce troppo bassa per fare lo strillone e quindi ero costretto a fare le consegne a domicilio e a stare lì nel negozio- perché non era rispettoso aspettare i clienti seduti", ricorda il signor Ulisse, aggiungendo che da lui aveva imparato anche che a ciascun cliente dopo aver ricevuto i soldi bisognava dire "grazie".Ha 87 anni questo signore dalla mente lucida e dalla capacità evocativa davvero straordinaria, che attraverso il racconto del suo lavoro, dalla mattina alle 5:00 con la pausa intorno alle due e mezza, ci riporta il tempo in cui gli avvocati andando e tornando dal tribunale passavano a acquistare i giornali e i tempi in cui davanti all'edicola c'era la fila, soprattutto quando accadeva qualche fatto clamoroso, grave, di cronaca nera o politica. Un lavoro duro, quasi a tempo pieno, per cui la gente si domandava quando avesse il tempo di fare i figli, ben quattro, un anno dopo l'altro: "il tempo per queste cose si trova" e con gli occhi pieni di amore non può che ricordare l'ha adorata moglie perduta alcuni anni fa.Energia ne ha ancora da vendere il signor Ulisse, un'energia che attrae, che tutti a Trqni conoscono poiché come anche sottolineato durante l'intervista quell'edicola al centro perfetto della città in Piazza della Repubblica è sempre stato davvero un punto di riferimento non solo per l'acquisto di giornali ma per una chiacchiera un saluto uno scambio di idee e di opinioni: non solo giornali ma sempre cortesia garbo disponibilità, la stessa che ha ereditato il figlio di Tonino, terza generazione da quel primo Strillone. Ci stavo per lasciare le penne durante un giorno di Tempesta del 2019 ricorda il signor Ulisse Del resto l'avevo sempre detto che sarei morto lì due punti e invece fu l'occasione per lasciare il testimone proprio a uno dei suoi tre figli maschi-la femmina l'ha già reso orgoglioso bisnonno di un erede con gli occhi azzurri come i suoi. Un incidente perché il signor Ulisse non aveva nessuna intenzione pur a 82 anni suonati di mollare: "quando ti decidi a far fare a me da padrone qui lo canzonava il figlio felice in realtà di averlo accanto a sé. Oggi il signor Ulisse si vede ogni tanto in edicola ma con questa intervista ha tranquillizzato davvero tanti tre mesi punto e, la verità è che soffre a non lavorare perché è ancora arzillo lucido attivo punto la trasmissione ha brillato di eleganza e simpatia e di una signorilità che purtroppo va scomparendo."Amo quest'uomo!", ha più volte ribadito Paola Saluzzi, conquistata dal nostro signor Ulisse: e come non amarlo? Il suo buongiorno cordiale, il suo sorriso, la sua accoglienza sono davvero nel cuore della Città. E benchè si dica stanco e acciaccato dagli anni anche noi gli auguriamo lunga vita, accanto alla sua adorata famiglia e magari, ogni tanto, nella sua edicola.