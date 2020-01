Il sindaco Bottaro alla Baldassarre: palestra ed efficienza energetica le priorità

11 foto Scuola Baldassarre

Il sindaco Bottaro alla Baldassarre: palestra ok ed efficienza energetica le prioritàA margine della conferenza di sabato pomeriggio scorso, tenutasi presso la scuola Baldassarre, basata sulla Rendicontazione sociale dell'ultimo triennio di offerta formativa, un importante atto che solo pochissime scuole hanno già compiuto, il sindaco Amedeo Bottaro è intervenuto su alcuni temi riguardanti la scuola di piazza Dante.Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni partirà la gara per la manutenzione degli edifici comunali ed uno dei primi interventi da realizzare riguarderà la palestra della scuola Baldassarre. Il sindaco ha inoltre riferito che martedì 14 (ieri per chi legge) sarebbero iniziati i lavori per il nuovo tronco per l' impianto di riscaldamento e contestualmente avrà luogo la manutenzione generale di tutti i termosifoni della scuola.Un successivo intervento avverrà in un progetto più ampio relativo al cosiddetto "efficientamento" energetico volto a raggiungere standard ottimali nello stesso risparmio energetico ( i lavori saranno attuati se, come presumibilmente ci si attende dal buon piazzamento nella graduatoria prevista, la scuola beneficerà di un finanziamento generale previsto per questo intervento, di circa tre milioni di euro).Il sindaco Bottaro, affiancato per l'occasione da alcuni componenti della Giunta come gli assessori Felice Di Lernia, Luca Lignola e Cherubina Palmieri, ha infine annunciato che a breve la scuola Baldassarre, insieme ad altre 4 strutture tranesi, verrà sottoposta ad una verifica sismica, grazie ad un finanziamento ad hoc per questa importante fase.Vi è infine una buona notizia di natura didattica: sempre lo scorso sabato è stato firmato un accordo ( presente per l'occasione il dirigente responsabile del CPIA, prof. Verni') per l'avvio nella scuola Baldassarre di 4 nuove classi dei corsi serali per lavoratori, una nuova stimolante scommessa per l'istituto di piazza Dante che allarga ulteriormente il suo raggio d'azione e che pone ancora una volta il sapere come forma di riscatto e realizzazione morale e sociale per tutti.