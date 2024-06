Il tranese Luca Lacalamita premiato con i Tre Pani del Gambero Rosso

"Ringrazio tutti i clienti che sono curiosi di assaggiare quello che ogni giorno proponiamo, ma anche tutti i produttori- "i partner agricoli" - che forniscono da tutta la Puglia materie prime straordinarie": con Luca la calamita, pastry chef di Lula pane e dessert, Trani si conferma città nella quale alle bellezze storico artistiche si aggiunge una enogastronomia di eccellenza. Una sfida che si può ampiamente definire vinta, quella di Luca, che, dopo esperienze in ristoranti tra i più rinomati in Italia (uno per tutti, Enoteca Pinchiorri a Firenze), decise nel 2021 di investire nella propria città natale e di aprire un'attività locale ma proiettata ovunque, a fare da bandiera non solo a Trani e alle sue tradizioni di panificazione e prodotti da forno, ma in realtà all'interno dell' intero territorio pugliese, nel quale è stato confermato dalla prestigiosa rivista come davvero un numero uno. In tutta Italia sono solo sessantaquattro le attività riconosciute meritevoli dei "Tre pani" e in Puglia, una delle regioni più premiate, con Lula - quale miglior panificio- ne sono cinque. "Dal Gargano al Salento la cartina della Puglia ci sta dicendo che nella nostra regione si mangia sempre meglio e questo ci spinge ad alzare ogni giorno di più l'asticella nell'impegno e nella qualità di quello che facciamo, e sono sempre più orgoglioso di essere qui per poterlo dimostrare".