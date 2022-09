Immersione nella lettura al Gran Shopping Molfetta: al via le conversazioni dal mare

Al Gran Shopping Molfetta i libri diventano protagonisti di un nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'associazione molfettese Conversazioni dal mare, e saranno diverse le "immersioni" dedicate a chiunque ami la lettura, sia adulti che bambini di qualunque età.Il primo appuntamento con "Immergiti nella lettura" è previsto per venerdì 23 settembre, alle ore 19 in piazza Ottagono, con il reading musicale del libro "Dalla, avrei voluto solo guardare il cielo" (Florestano Edizioni), scritto da Fulvio Frezza e dedicato alla vita e alla storia del grande cantautore bolognese attraverso le sue canzoni, i suoi aneddoti, la sua personalità, il mistero della sua discrezione. Una trama che si snoda seguendo il filo cronologico di pezzi che hanno segnato la vita di tanti, cercando nelle parole e nella musica quella verità che Lucio Dalla ha sempre gelosamente custodito, rivestendola di bugie e invenzioni che rappresentavano una sua caratteristica insopprimibile.La conversazione sarà moderata dal giornalista di Telenorba Antonio Procacci. Ad impreziosire la narrazione del testo la voce e la chitarra di Domenico Mezzina che intonerà i brani di Lucio Dalla durante la presentazione.