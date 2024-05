Grave incidente sulla Trani-Corato: due auto coinvolte

Traffico rallentato in entrambe le direzioni. Ci sarebbero due feriti

Powered by

Un grave incidente, poco fa, si è verificato sulla), in territorio di Trani. A scontrarsi, probabilmente per un sorpasso azzardato, sono state due autovetture, unae unaSarebbero due i feriti coinvolti nel sinistro.Il traffico è fortemente rallentato in entrambe le direzioni.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e di Stato e il 118.