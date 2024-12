Inaugurato in piazza Albanese "Il presepe dei Bambini" del IV Circolo Beltrani

"È stato un momento di grande emozione!". Queste le parole del Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico "G. Beltrani", prof. Roberto Diana, all'inaugurazione del Presepe dei Bambini in piazza Albanese oggi 22 dicembre. Continua il dirigente "un'iniziativa nata per valorizzare, nella cornice del Natale, il quartiere Pozzo Piano, una delle zone di Trani in costante crescita. Il presepe è realizzato con sagome in legno compensato che i bambini tutti, della scuola dell'infanzia e primaria, guidati dalle bravissime maestre, hanno decorato utilizzando tecniche di arte e immagine. Uno straordinario connubio tra attività didattica, lo sviluppo di competenze civiche di appartenenza al territorio e sua valorizzazione, e il potenziamento dei valori connessi con la nostra cultura cattolica". L'opera, nella sua realizzazione, ha visto il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale, che ha riconosciuto il Patrocinio del Comune di Trani al Presepe, dell'ufficio Tecnico, che ha curato gli aspetti relativi all'illuminazione dell'installazione in Piazza Albanese per tutto il periodo delle feste di Natale, e della Parrocchia dello Spirito Santo. Presenti alla giornata il Vicesindaco Avv. Fabrizio Ferrante e l'Assessore all'Istruzione dott.ssa Lucia De Mari "due amici" - così li ha definiti il Dirigente Diana - "per la loro vicinanza alla Scuola per competenza e per passione". Dopo i saluti delle autorità politiche e la benedizione del Presepe da parte di Don Mimmo Gramegna, il Dirigente ha ringraziato tutti i presenti, auspicando che l'opera possa contribuire per l'intero periodo del Natale, alla valorizzazione della nota piazza tranese.