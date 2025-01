Incendio al campo sportivo V. Povia: a fuoco un container spogliatoio

"Qui dove veniamo a giocare con le nostre squadre diversi ragazzi in gruppi più o meno numerosi scavalcando, entrano e fanno quello che vogliono" : sono le parole di un gruppo di giovani amareggiato per quello che è successo questa sera nel campo di calcio Vincenzo Povia, in corso Imbriani, nei pressi della scuola Giovanni Bovio dove è divampato un incendio nel container usato come spogliatoio. La nube di fumo e poi le fiamme erano state notate dai residenti del quartiere intorno alle 20, insieme a un forte odore di bruciato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco da Barletta e pattuglie della Polizia locale che sta indagando sulla eventuale origine dolosa dell'incendio, la più probabile, a sentire le testimonianze dei ragazzi: " Questa zona di Trani non è delle più sicure, non ci sentiamo tranquilli".